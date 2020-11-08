РИАМО - 8 ноя. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко в восьмой раз одержал победу на профессиональном ринге, бой с британским боксером Джоном Маккаллумом за титул WBO European завершился во втором раунде, сообщает Газета.ru.
Спортсмен отметил, что не взвинчивал темп, пытался растянуть бой. Он не ожидал, что поединок так быстро закончится.
«По видеозаписям я так и не понял, в каком стиле будет боксировать Джон. Была задача прочувствовать, посмотреть и уже с четвертого, пятого раунда начинать активные действия, но получилось так, как получилось», — сказал Тищенко.
Он добавил, что завоевал пояс WBO European, но останавливаться на этом не собирается.
Боксер одержал победу во втором раунде поединка за титул WBO European в первом тяжелом весе над британским боксером Джоном Маккаллумом, бой завершился техническим нокаутом.
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