РИАМО - 8 ноя. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко в восьмой раз одержал победу на профессиональном ринге, бой с британским боксером Джоном Маккаллумом за титул WBO European​ завершился во втором раунде, сообщает Газета.ru.

Спортсмен отметил, что не взвинчивал темп, пытался растянуть бой. Он не ожидал, что поединок так быстро закончится.

«По видеозаписям я так и не понял, в каком стиле будет боксировать Джон. Была задача прочувствовать, посмотреть и уже с четвертого, пятого раунда начинать активные действия, но получилось так, как получилось», — сказал Тищенко.

Он добавил, что завоевал пояс WBO European, но останавливаться на этом не собирается.

Боксер одержал победу во втором раунде поединка за титул WBO European в первом тяжелом весе над британским боксером Джоном Маккаллумом, бой завершился техническим нокаутом.