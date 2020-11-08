РИАМО - 8 ноя. В столице завершились работы по ремонту четырех крупных мостовых сооружений: Андреевского путепровода, Рижской эстакады, Северянинского путепровода и эстакады возле делового центра «Москва-Сити», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общая площадь мостов составила 68 тысяч квадратных метров.

«Была проведена полная замена гидроизоляции, что позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия, повысит эластичность и износостойкость бетонных оснований, уменьшит воздействие от механических нагрузок. Затем была проведена укладка нового асфальтобетонного покрытия», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В мегаполисе насчитывается около 2,1 тысячи мостовых сооружений через реки, в 2020 году отремонтируют более 30 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. Ремонт идет по графику, все работы будут завершены в ближайшее время.