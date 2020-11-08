РИАМО - 8 ноя. В Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области опубликовали видео, посвященное восьми годам работы Андрея Воробьева на посту губернатора Подмосковья.

Видеоклип под песню ВИА «Самоцветы» «Мир не прост» длится чуть более полутора минут.

В ролике показываются ключевые этапы преобразования региона под руководством Воробьева — активное развитие городской, социальной и транспортной инфраструктуры, строительство школ и больниц, создание промышленных и сельскохозяйственных предприятий, благоустройство муниципалитетов, восстановление исторических усадеб, ликвидация мусорных полигонов и многое другое.

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Воробьева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области 8 ноября 2012 года. Он занимал эту должность до 14 сентября 2013 года, когда на выборах в единый день голосования был избран губернатором Подмосковья.

Воробьев был переизбран губернатором Московской области 9 сентября 2018 года.