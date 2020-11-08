РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 ноя. Домодедовская спортсменка Мария Егорова одержала победу на Чемпионате России по универсальному бою, сообщил тренер девушки Андрей Андреев.

«Домодедовская ударница» Маша Егорова одержала победу на Чемпионате России по универсальному бою среди женщин, который проходил с 1 по 8 ноября в Калужской области», — написал Андреев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее другая домодедовская спортсменка — Юлия Чумгалакова — стала чемпионкой России по боксу.