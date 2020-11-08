РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Рабочие продолжают демонтаж незаконных построек на Октябрьском переулке микрорайона Климовск в Подольске, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Демонтаж незаконных строений в микрорайоне Климовск. Второй день продолжаются работы по демонтажу незаконной постройки с торца дома 27 по Октябрьскому переулку. 7 ноября были проведены работы по демонтажу, а в воскресенье — работы по дроблению строительных плит с дальнейшим вывозом», — говорится сообщении.

В материале поясняется, что ранее по указанному адресу были демонтированы 18 гаражей типа «Ракушка».