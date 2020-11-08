РИАМО - 8 ноя. Нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор команды, передает Газета.ru.

Ранее в соцсетях и мессенджерах стало распространяться видео интимного характера с участием человека, похожего на Дзюбу.

«Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. <...> Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной», — заявил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Он добавил, что принято решение не вызывать Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста.

«У Артема же будет время нормализовать ситуацию», — заключил тренер.

Сборная проведет в рамках ноябрьского сбора три гостевые игры. В рамках отборочного турнира Лиги наций Россия сыграет со сборными Турции и Сербии, а также проведет контрольный матч с Молдавией.

После скандального инцидента Дзюба закрыл свою страницу в Instagram, а также комментарии к уже опубликованным постам.

На официальной странице странице ФК «Зенит» болельщики заспамили посты комментариями о Дзюбе и видеозаписи с его участием.

Дзюба — российский футболист, нападающий и капитан петербургского «Зенита» и сборной России. Трехкратный обладатель Кубка России, трехратный обладатель Суперкубка страны, а также двукратный чемпион России. Участник чемпионата Европы 2016 года и чемпионата мира FIFA 2018 года.