РИАМО - 8 ноя. Стал известен состав хоккейной сборной России на третий матч Кубка Карьяла против Чехии, сообщает Газета.ru.

«Игра пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл Арена». Стартовое вбрасывание состоится в 14:30 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Вратари: Аскаров (Ахтямов); первое звено: Чайка — Седов, Амиров — Хуснутдинов — Подколзин; второе звено: Мухамадуллин — Чистяков, Афанасьев — Сафонов — Чинахов; третье звено: Кирсанов — Шеховцов, Грицюк — Башкиров — Грошев; четвертое звено: Бычков, Спиридонов — Злодеев — Бардаков, Мингачев.

Чешская сборная лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков после двух игр. Подопечные Игоря Ларионова с пятью очками располагаются на второй строчке.​