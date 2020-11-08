РИАМО - 8 ноя. Одной из возможных причин крушения легкомоторного самолета в городском округе Люберцы могла стать ошибка при пилотировании, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего. В числе приоритетных — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела после аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы.

В результате происшествия погибли два человека, которые были на борту. Ими оказались ведущий канала НТВ Александр Колтовой и женщина, которую ранее ошибочно называли супругой ведущего. По данным СМИ, это 33-летняя Наталья Климова.

Вместе с сотрудниками Межгосударственно авиационного комитета следователи изымают все фрагменты сгоревшего самолета для их последующего перемещения в ангар и исследования.