РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Детские площадки на улицах Тепличная и Плещеевская подмосковного Подольска приведут в порядок в 2021 году по просьбе жителей, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В муниципальном центре управления регионом в Подольске провели заседание по вопросам обращений жителей на портал «Добродел». В нем приняли участие управляющий делами администрации округа Эдуарда Щепетева, председатель комитета по ЖКХ Илья Скоморохов, зампредседателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту - начальник отдела благоустройства Владимир Полинский, депутат Мособлдумы Павел Максимовичи другие. В частности, были рассмотрены жалобы жителей избирательного округа №2.

«Особое внимание было уделено заявкам, которые поступают на портал повторно. На сегодня в работе находятся 62 обращения от жителей избирательно округа №2, 9 из которых поступили повторно. В ходе заседания участники обратили внимание на обращения по приведению в нормативное состояние детских площадок на Тепличной и Плещеевской улицах», — говорится в сообщении.

Представители отдела благоустройства провели необходимую подготовку и указанные территории включены в программу комплексного благоустройства дворовых территорий министерства благоустройства Московской области. Работы будут проведены в 2021 году.

Также в ходе заседания рассмотрели жалобы по уборке территории общественного пользования, которая находится между улицами Плещеевской и Банной. По этому адресу будет организован комиссионный выезд с участием Максимовича, чтобы определить точную площадь участка и объем предстоящих работ.