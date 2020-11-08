РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. С начала 2020 года в администрации Люберец исполнили свыше 500 поручений главы городского округа Владимира Ружицкого, большинство из них были основаны на обращениях жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Всего с начала 2020 года было дано 530 поручений сотрудникам администрации. Многие поручения основаны на обращениях жителей городского округа. Из них исполнено порядка 505, находятся в работе — 19, не исполнено — шесть», — сказал Ружицкий.

Он уточнил, что необходимо рассмотреть возможность установки контейнерной площадки в Малаховке на улице Гоголя. Также еще не восстановили освещение в Парке Сказок в Томилине и не привели в порядок территорию у строения 1 дома №2А на улице Смирновская. Еще необходимо убрать навалы мусора вблизи моста через реку Пехорку в деревне Машково.

«Нет информации по сносу разрушенных гаражей в поселке Октябрьском по улице Школьной у дома №2. Вблизи детской площадки, на улице Ленина у дома №12 в Октябрьском есть заброшенное здание, из фасада выпадают кирпичи. Необходимо принять меры, обтянуть здание защитной фасадной сеткой», — добавил Ружицкий.