РИАМО - 8 ноя. По данным на 11:00 воскресенья, на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру плюс 10 градусов, в столице такого тепла 8 ноября не было уже 70 лет, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня последний день затяжной положительной аномалии, температура на 7-8 градусов выше климатической нормы», — отмечается в материале.

Однако температура в воскресенье не побила абсолютного суточного рекорда — 8 ноября 1927 года было плюс 12 градусов. Этот рекорд в 2020 году может так и остаться не достигнутым, потому что с северо-запада идет холодный атмосферный фронт, который ограничит дальнейший рост температуры.

Ранее синоптики спрогнозировали, что на следующей неделе существенно похолодает, также ожидается мокрый снег. Температурный фон опустится к свой климатической норме. Ночью ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, днем прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов.