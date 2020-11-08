РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. Команда учащихся ЦМИТ «Техношкола» из городского округа Люберцы заняла третье место на крупнейшем в Европе фестивале научно-технического творчества в сфере робототехники «РобоФест», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В этом году фестиваль проходил в онлайн-формате.

«В финале было представлено более 20 номинаций, в каждой — по 50-70 участников. Команда «Квазар» из Люберец, в которую вошли Артем Хиценко и Владимир Борисов, заняла третье место в номинации «Hello, Robot! HR Lego РобоПутешественник», — сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что это первое призовое место городского округа на таком фестивале.

«Поздравляю директора ЦМИТ Юлию Игнатьеву, педагогов и самих мальчишек с заслуженным призовым местом! Будущее — за наукой, будущее — за такими, как вы! Только вперед!» — добавил Ружицкий.