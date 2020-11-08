РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 ноя. В гипермаркете «Глобус» в подмосковных Котельниках установили тепловизоры для дистанционной термометрии посетителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На территории Московской области на протяжении последних двух недель отмечается устойчивая тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Учитывая это, продолжается ежедневный контроль за соблюдением масочного режима на объектах торговли в Котельниках. В обязательном порядке проходит мониторинг во всех торговых центрах города.

«В гипермаркете «Глобус Котельники» несмотря на то, что он не является торгово-развлекательным комплексом, для безопасности покупателей установили тепловизоры, с помощью которых проводят дистанционно термометрию всем покупателям при входе», — говорится в сообщении.

В случае выявления температуры свыше 37,1 градуса, служба безопасности магазина предлагает отказаться от посещения магазина и воспользоваться услугами доставки. Дополнительно установили терминалы распознавания наличия и правильности ношения средств индивидуальной защиты. В момент мониторинга все посетители были в масках.

«Отдел потребительского рынка Котельников выражает огромную благодарность руководству «Глобус Котельники» за принятие дополнительных мер для безопасности посетителей», — заключается в сообщении.

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8 НОЯБРЯ

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