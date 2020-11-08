РИАМО - 8 ноя. В бывшем павильона «Поволжье» на ВДНХ восстановят по чертежам XX века уникальный купол с деревянным каркасом, сейчас этот павильон носит название «Радиоэлектроника и связь», сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаются ремонтно-реставрационные работы по павильону №15, которому специалисты возвращают исторический облик», — сказал Бирюков.

Он добавил, что в ходе восстановительных работ приведут в порядок и главное украшение павильона — купол центрального зала, который посвящен Сталинградской области (сейчас — Волгоградская - ред.). Купол построили из дерева и обшили металлом, его украсили элементы, отлитые из алюминия и обработанные в специальной технике. Это придало им вид старой бронзы.

На сегодня каркас находится в плохом состоянии, при этом сохранились все декоративные элементы, кроме 16 звезд из стекла с алюминиевым обрамлением.

Куполу вернут прежний облик по чертежам и фотографиям 1952-1954 годов. Реставраторы снимут декоративные элементы по частям и очистят их от загрязнений с помощью спецраствора.

«Деревянный каркас будет отремонтирован. В рамках работ реставраторы восстановят 65 стеклянных элементов разных форм и размеров, будут воссозданы утраченные звезды — их выполнят из специального стекла красного цвета», — объяснил заммэра.

После проведенных работ декоративные элементы вернут на свои законные места, а купол оснастят подсветкой. Завершить реставрацию павильона и купола планируют в первом квартале 2021 года.