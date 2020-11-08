РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. По поручению главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» доставили и установили фронтовику Ивану Красненко новую газовую плиту, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Ранее Ружицкий вручил Красненко мобильный телефон с именным сертификатом на получение бесплатной мобильной связи в рамках партийной акции «Единой России» «Мобильные бригады помощи». Во время визита Иван Денисович пожаловался на то, что у него плохо работает плита и ее давно пора заменить.

«Месяц назад мы общались с Иваном Денисовичем, меня поразила его энергия и жизнелюбие. Я очень рад исполнить его просьбу по установке новой газовой плиты. Мы все в неоплатном долгу перед нашими фронтовиками и помощь в бытовых нуждах — это то малое, что мы можем сделать для участников Великой Отечественной войны», — сказал Ружицкий.

Иван Денисович родился в 1925 году в Воронежской области. Был призван на фронт в 1943 году и попал в стрелковый полк. В 1944 году в Прибалтике получил контузию и сильное ранение. После войны в 50-х годах Иван Денисович вместе с семьей переехал в Москву, а вскоре поселился в Малаховке.