РИАМО - 8 ноя. К убийству двух женщин и ранению ребенка в подмосковном Солнечногорске может быть причастен мигрант, который работал в доме, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Ведомство взяло на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух женщин в одном из СНТ Солнечногорска. Также злоумышленник ранил малолетнюю девочку, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным, к совершению преступления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме у потерпевших», — отмечается в материале.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжали исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев и Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов.

Солнечногорская горпрокуратура проведет проверку на предмет исполнения миграционного законодательства.

Ранее в областном главке СК РФ сообщили, что в частном доме в городском округе Солнечногорск нашли тела двух женщин, матери и дочери, 1976 и 1953 года рождения с множеством ножевых ранений. Также была обнаружена шестилетняя девочка с ранениями шеи и груди. По версии следствия, преступник искал в доме ценные вещи и деньги.

По факту преступления ГСУ СК РФ по Подмосковью возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ. Назначено проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.