О трагической смерти ведущего НТВ Александра Колтового стало известно 7 ноября: журналист разбился на своем частном самолете в районе Подмосковья. При этом перед полетом воздушное судно прошло все необходимые технические проверки. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту крушения. В подробностях громкой истории разбиралась корреспондент РИАМО.
Внезапная авария
Первая информация об инциденте поступила в экстренные службы 7 ноября, около 15:20. На сайте ГУ МЧС РФ по Московской области сообщалось, что в районе поселка Томилино (Люберцы) частный легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку.
Согласно данным СМИ, находящиеся на борту погибли на месте. Самолет с ними потерпел крушение в поле в районе Новорязанского шоссе.
Один из очевидцев происшествия рассказал РИАМО об увиденном. По его словам, он до сих пор не может прийти в себя от шока: «Самолет летел слишком низко, примерно на высоте линии электропередач и будто не по заданному курсу, а петляя в воздухе. Сначала пилот хотел посадить его на шоссе, но там была куча машин, а еще дальше – ремонт дороги, и он увел самолет в сторону. Тот ненадолго завис, после чего резко упал камнем вниз, немного накренившись. После удара о землю мгновенно прозвучал взрыв, словно разорвался снаряд. В небо взмыли клубы огня и черного дыма, наверное, горели остатки топлива. Я не сомневался, что люди в самолете погибли. Пилот не пытался приземлиться – это было невозможно. Он хотел не допустить лишних смертей и просто старался увести машину от частного сектора, до которого оставалось около двухсот метров. На той высоте, где они были, не спас бы парашют – это примерно то же самое, что спрыгнуть с девятиэтажки».
Вскоре в Сети появился и видеоролик с места крушения. На записи, опубликованной телеграм-каналом 112, видно, что земля на месте крушения обгорела, а от самолета практически ничего не осталось. От разбитого фюзеляжа шел дым.
Как отметили другие очевидцы, самолет выгорел за пару минут, тушить его выбегали водители с огнетушителями, а вскоре подоспела и команда профессионалов – к ликвидации последствий ЧП привлекли 13 единиц техники и 40 человек. Были замечены вертолеты и скорая помощь.
«По прибытию первого пожарного подразделения происходило горение самолета на площади в 5 квадратных метров. В 15:40 возгорание локализовали, в 15:51 – полностью ликвидировали», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области. Тогда же в ведомстве подтвердили смерть двоих человек.
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Двое погибших на борту
Дальнейшее развитие событий поразило многих – СМИ сообщили, что погибшим пилотом оказался 41-летний журналист и ведущий программы «ДНК» на НТВ Александр Колтовой. По предварительным данным, второй жертвой оказалась его супруга. Они направляясь с подмосковного аэродрома Мячково в город Рыбинск Ярославской области.
Вскоре, в пресс-службе телеканала подтвердили эту информацию: «С прискорбием подтверждаем, что наш коллега <…> Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области».
Также выяснилось, что у погибшей семейной пары осталась маленькая дочка.
Телеведущего любили многие зрители. Он начал карьеру в 2001 году, когда попал на телешоу «За стеклом» на ТВ-6, где проработал всего неделю. После этого Александр прошел курсы журналистики в агентстве Internews и стал ведущим программы «Сеть». Журналист занимал место главного редактора в глянцевом научно-популярном издании, а к 2006 году стал старшим редактором проекта «Галилео» на канале СТС. В 2012 году перешел на канал «Наука 2.0», где вел передачу «Технологии спорта. Секреты рекордов» и экстремальное научное шоу «На пределе». С 2018 года вел программу «ДНК» и был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись».
Многие знакомые выразили соболезнования по поводу случившегося и рассказали о личности Александра в социальных сетях. Например, его бывшая коллега Ирина Березенко рассказала «РИА Новости», что Колтовой казался сдержанным и воспитанным человеком, отметив, что ей «безумно жаль» репортера.
С профессиональной стороны погибшего охарактеризовала Ирина Кемарская – старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. «Пробовал себя как журналист новой формации – все проверял на себе», – отметила она в беседе с телеканалом «360».
Высказалась по поводу трагедии и знаменитая ведущая Лера Кудрявцева. Она опубликовала в Инстраграме пост: «Господи! Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало. Александр Колтовой – умный, позитивный, скромный, добрый Саша – мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно. Руки трясутся и слезы из глаз. Это просто ******, такого просто не может быть», – написала она.
Также ведущая вспомнила, что недавно Колтовой предлагал ей вместе полетать на самолете, но она не одобряла его увлечение экстремальным видом отдыха, поэтому отказалась.
Однако в этот же день Кудрявцева сделала еще одно заявление, которое вызвало еще больший ажиотаж: телеведущая написала: «Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей – выясняется».
В СМИ появилась информация, что погибшей женщиной, которую ошибочно приняли за супругу телеведущего, оказалась 33-летняя Наталья Климова родом из Москвы. Она закончила факультет технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ, а затем работала заместителем директора в одном из столичных банков, сообщает «Комсомольская правда».
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Уголовное дело
Об увлечении полетами Александра знали многие. Также в недавнем интервью «Московскому комсомольцу» он рассказывал, что частный самолет давно является его мечтой, однако прежде чем совершить покупку, необходимо иметь за плечами минимум 200 часов летной практики, в то время как у ведущего было лишь 100. Поэтому, по его же словам, он мог летать на аппаратах весом до пяти тонн семисот килограмм и набираться опыта.
Также после трагедии пользователи сети нашли видео Колтового, опубликованное за шесть дней до гибели на его странице в Инстраграме, которое было снято сначала на аэродроме, а затем в небе. На кадрах видно, что Александр сам сидит за штурвалом самолета.
Вспоминали о нем и пилоты – в посте с калужского аэродрома Орешково в Facebook говорится: «Сегодня не стало нашего друга Александра Колтового. Он стремительно ворвался в авиационный мир и смог расположить к себе практически всех пилотов, с которыми его сводила судьба. Мы не исключение. Он часто бывал в Орешково. Прилетал на красном Пайпере. Летал с Реакторами. Улетал в ночи... самым последним. И всегда обещал вернуться».
Согласно заявлению пресс-службы аэродрома Мячково, откуда был совершен вылет, воздушное судно прошло все необходимые технические проверки. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил: «Полет был санкционирован. У Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота».
Из публикации на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ стало понятно, что с целью проведения доследственной проверки на место крушения выехали следователи и криминалисты, среди них – исполняющий обязанности заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко. Ему было поручено провести проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Для проведения всестороннего расследования назначены экспертизы.
По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателя, который отказал и загорелся после вылета. Пилот подал аварийный сигнал, однако в результате жесткой посадки пожар охватил самолет полностью.
Итогом происшествия стало возбуждение Следственным комитетом России (СКР) уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
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