О трагической смерти ведущего НТВ Александра Колтового стало известно 7 ноября: журналист разбился на своем частном самолете в районе Подмосковья. При этом перед полетом воздушное судно прошло все необходимые технические проверки. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту крушения. В подробностях громкой истории разбиралась корреспондент РИАМО.

Внезапная авария

сайт ГУ МЧС РФ по Московской области ГУ МЧС России по Московской области ГУ МЧС России по Московской области ГУ МЧС России по Московской области 1 из 4

Первая информация об инциденте поступила в экстренные службы 7 ноября, около 15:20. На сайте ГУ МЧС РФ по Московской области сообщалось, что в районе поселка Томилино (Люберцы) частный легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку.

Согласно данным СМИ, находящиеся на борту погибли на месте. Самолет с ними потерпел крушение в поле в районе Новорязанского шоссе.

Один из очевидцев происшествия рассказал РИАМО об увиденном. По его словам, он до сих пор не может прийти в себя от шока: «Самолет летел слишком низко, примерно на высоте линии электропередач и будто не по заданному курсу, а петляя в воздухе. Сначала пилот хотел посадить его на шоссе, но там была куча машин, а еще дальше – ремонт дороги, и он увел самолет в сторону. Тот ненадолго завис, после чего резко упал камнем вниз, немного накренившись. После удара о землю мгновенно прозвучал взрыв, словно разорвался снаряд. В небо взмыли клубы огня и черного дыма, наверное, горели остатки топлива. Я не сомневался, что люди в самолете погибли. Пилот не пытался приземлиться – это было невозможно. Он хотел не допустить лишних смертей и просто старался увести машину от частного сектора, до которого оставалось около двухсот метров. На той высоте, где они были, не спас бы парашют – это примерно то же самое, что спрыгнуть с девятиэтажки».

Вскоре в Сети появился и видеоролик с места крушения. На записи, опубликованной телеграм-каналом 112, видно, что земля на месте крушения обгорела, а от самолета практически ничего не осталось. От разбитого фюзеляжа шел дым.

Как отметили другие очевидцы, самолет выгорел за пару минут, тушить его выбегали водители с огнетушителями, а вскоре подоспела и команда профессионалов – к ликвидации последствий ЧП привлекли 13 единиц техники и 40 человек. Были замечены вертолеты и скорая помощь.

«По прибытию первого пожарного подразделения происходило горение самолета на площади в 5 квадратных метров. В 15:40 возгорание локализовали, в 15:51 – полностью ликвидировали», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области. Тогда же в ведомстве подтвердили смерть двоих человек.

Видео с места ДТП, в котором пострадал вице‑премьер Оверчук>>

Двое погибших на борту

Дальнейшее развитие событий поразило многих – СМИ сообщили, что погибшим пилотом оказался 41-летний журналист и ведущий программы «ДНК» на НТВ Александр Колтовой. По предварительным данным, второй жертвой оказалась его супруга. Они направляясь с подмосковного аэродрома Мячково в город Рыбинск Ярославской области.

Вскоре, в пресс-службе телеканала подтвердили эту информацию: «С прискорбием подтверждаем, что наш коллега <…> Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области».

Также выяснилось, что у погибшей семейной пары осталась маленькая дочка.

Телеведущего любили многие зрители. Он начал карьеру в 2001 году, когда попал на телешоу «За стеклом» на ТВ-6, где проработал всего неделю. После этого Александр прошел курсы журналистики в агентстве Internews и стал ведущим программы «Сеть». Журналист занимал место главного редактора в глянцевом научно-популярном издании, а к 2006 году стал старшим редактором проекта «Галилео» на канале СТС. В 2012 году перешел на канал «Наука 2.0», где вел передачу «Технологии спорта. Секреты рекордов» и экстремальное научное шоу «На пределе». С 2018 года вел программу «ДНК» и был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись».

Многие знакомые выразили соболезнования по поводу случившегося и рассказали о личности Александра в социальных сетях. Например, его бывшая коллега Ирина Березенко рассказала «РИА Новости», что Колтовой казался сдержанным и воспитанным человеком, отметив, что ей «безумно жаль» репортера.

С профессиональной стороны погибшего охарактеризовала Ирина Кемарская – старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. «Пробовал себя как журналист новой формации – все проверял на себе», – отметила она в беседе с телеканалом «360».

Высказалась по поводу трагедии и знаменитая ведущая Лера Кудрявцева. Она опубликовала в Инстраграме пост: «Господи! Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало. Александр Колтовой – умный, позитивный, скромный, добрый Саша – мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно. Руки трясутся и слезы из глаз. Это просто ******, такого просто не может быть», – написала она.

Также ведущая вспомнила, что недавно Колтовой предлагал ей вместе полетать на самолете, но она не одобряла его увлечение экстремальным видом отдыха, поэтому отказалась.

Однако в этот же день Кудрявцева сделала еще одно заявление, которое вызвало еще больший ажиотаж: телеведущая написала: «Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей – выясняется».

В СМИ появилась информация, что погибшей женщиной, которую ошибочно приняли за супругу телеведущего, оказалась 33-летняя Наталья Климова родом из Москвы. Она закончила факультет технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ, а затем работала заместителем директора в одном из столичных банков, сообщает «Комсомольская правда».

Машина въехала в остановку в Москве. ВИДЕО>>

Уголовное дело

Об увлечении полетами Александра знали многие. Также в недавнем интервью «Московскому комсомольцу» он рассказывал, что частный самолет давно является его мечтой, однако прежде чем совершить покупку, необходимо иметь за плечами минимум 200 часов летной практики, в то время как у ведущего было лишь 100. Поэтому, по его же словам, он мог летать на аппаратах весом до пяти тонн семисот килограмм и набираться опыта.

Также после трагедии пользователи сети нашли видео Колтового, опубликованное за шесть дней до гибели на его странице в Инстраграме, которое было снято сначала на аэродроме, а затем в небе. На кадрах видно, что Александр сам сидит за штурвалом самолета.

Вспоминали о нем и пилоты – в посте с калужского аэродрома Орешково в Facebook говорится: «Сегодня не стало нашего друга Александра Колтового. Он стремительно ворвался в авиационный мир и смог расположить к себе практически всех пилотов, с которыми его сводила судьба. Мы не исключение. Он часто бывал в Орешково. Прилетал на красном Пайпере. Летал с Реакторами. Улетал в ночи... самым последним. И всегда обещал вернуться».

Согласно заявлению пресс-службы аэродрома Мячково, откуда был совершен вылет, воздушное судно прошло все необходимые технические проверки. Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил: «Полет был санкционирован. У Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота».

Из публикации на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ стало понятно, что с целью проведения доследственной проверки на место крушения выехали следователи и криминалисты, среди них – исполняющий обязанности заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко. Ему было поручено провести проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Для проведения всестороннего расследования назначены экспертизы.

По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателя, который отказал и загорелся после вылета. Пилот подал аварийный сигнал, однако в результате жесткой посадки пожар охватил самолет полностью.

Итогом происшествия стало возбуждение Следственным комитетом России (СКР) уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Убийство «колбасного короля» в Подмосковье: выстрел из арбалета и преступники в масках>>