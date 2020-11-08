РИАМО - 8 ноя. В работе ряда маршрутов общественного транспорта столицы 14 ноября произойдут изменения, также они коснуться работы остановок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Из-за ремонта моста на улице Барклая произойдут изменения в движении общественного транспорта между станциями метро «Парк Победы» и «Багратионовская», — говорится в сообщении.

Автобусы М2 и Т39 не будут доезжать до остановки «Фили», а начнут высаживать пассажиров возле станции метро «Парк Победы». Кроме того, изменится маршрут №116. Автобус проследует между Багратионовским проездом и станцией метро «Парк Победы» по Кастанаевской и Минской улицам, а также Кутузовскому проспекту. Обратно автобус будет ехать по улице Олеко Дундича.

Временный маршрут Т39к будет курсировать от остановки «Фили» до Киевского вокзала мимо станций метро «Багратионовская», «Парк Победы» и «Кутузовская».

Маршруты наземного транспорта также изменятся в районе Лосиноостровской улицы. Это связано со строительством Северо-Восточной хорды и закрытием Богородского моста. 882-й автобус поедет до остановки «Интернат престарелых» от станции метро «Бульвар Рокоссовского».

Автобус №75 поедет от остановки «Кадетский корпус» по маршруту автобуса №822. По пути проедет мимо стации «Белокаменная» МЦК, достигнет Белокаменного шоссе и проследует до станции метро «Сокольники».

Ряд изменений коснется работы остановок общественного транспорта. Остановку у станции метро «Каширская» на улице Маршала Шестопалова, где останавливается автобусы КМ, перенесут на 120 метров и объединят с остановочным пунктом для автобусов Т71, № 275 и других.

Постоянной, а не по требованию, станет остановка «ДРСУ-1» при следовании из центра. Эту остановку проезжают автобусы № 531 и 577. Она находится между коттеджным поселком «Дубровка» и СНТ «Сосенки». Кроме того, автобусы будут останавливаться по требованию в обоих направлениях на Проектируемом проезде №7155. Здесь курсируют маршруты №508, 515, С19 и другие.​