РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. В поселке Томилино подмосковных Люберец в ночь на воскресенье загорелся частный дом, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Восьмого ноября в 1:01 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино, улица Лермонтова, дом N3», — говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. На место ЧП выезжали три единицы техники и девять человек.