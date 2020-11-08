РИАМО - 8 ноя. Более 100 предприятий общепита в столичных торговых центрах проверили специалисты Роспотребнадзора в ходе рейдов 7 ноября, сообщается на сайте ведомства.

В рамках мониторинга проверено 101 предприятие общественного питания на фудкортах в 12 ТЦ во всех административных округах города.

«Проверки прошли в ТРЦ «Мега», ТРЦ «Европарк», ТЦ «САНЭЙ», ТЦ «Универмаг Московский», ТЦ «Капитолий», ТРЦ «Мари», ТЦ «Ривьера», ТЦ «Метрополис». В 36 предприятиях (37%) в 11 ТЦ санитарно-эпидемиологические требования не выполняются», — говорится в сообщении.

Среди основных выявленных нарушений — отсутствие измерения температуры у посетителей при входе, отсутствие запаса дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, бактерицидных облучателей.

Кроме того, часть сотрудников не носят маски и перчатки, также не обрабатываются контактные поверхности. У многих сотрудников общепита не было ПЦР-тестов на коронавирус.

Должностные лица и юрлица, а также индивидуальные предприниматели будут привлечены к административной ответственности. Руководители пяти предприятий общепита вызваны для составления протокола о временном запрете деятельности заведений.

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8 НОЯБРЯ

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