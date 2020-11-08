РИАМО - 8 ноя. В Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова водитель на автомобиле Cadillac наехал на молодую пару, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, молодой человек и девушка погибли, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел 6 ноября.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка погибли на месте», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После ДТП водитель собирался скрыться, но ему помешали прохожие. В настоящий момент мужчина задержан полицией.