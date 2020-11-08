РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Для жительниц Подольска организуют лекции «Школы будущих матерей» в соцсети Instagram, проходить занятия будут до 26 ноября по вторникам и четвергам, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

Лекции проводит Подольский родильный дом.

«Так, в ноябре по вторникам и четвергам в Instagram-аккаунте роддома будут проходить в 13:00 следующие занятия: 10 ноября – «Психологические особенности беременных»; 12 ноября – «Послеродовая депрессия. Беседа с психологом»; 17 ноября – «Послеродовый период», - говорится в сообщении.

Также 19 ноября жительницы смогут узнать о родах, 24 ноября – о грудном вскармливании, а 26 ноября посмотреть лекцию «Я и мой ребенок».