РИАМО - 8 ноя. Должностные лица ПАО «МОЭСК» оплатили штраф на сумму 60 тысяч рублей за несоблюдение сроков присоединения к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

«В адрес управления обратились жители города Люберцы Московской области с жалобой на нарушение ПАО «МОЭСК» сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям», — отмечается в материале.

В отношении должностных лиц ПАО «МОЭСК», по чьей вине произошло административное правонарушение, было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях.

По итогам рассмотрения дел было принято решение о привлечении должностных лиц к административной ответственности.