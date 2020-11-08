РИАМО - 8 ноя. Российский Минздрав скорректировал правила лечения пациентов с Covid-19 на дому, теперь в расчет берутся бытовые условия, сообщает «Парламентская газета».

Больные с подтвержденным коронавирусом могут лечиться дома при условии, что у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врачей.

«В больницу однозначно отправят пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах совместно с пожилыми людьми или теми, кто имеет хронические заболевания», — говорится в сообщении.

Кроме того, в новом документе указано, что врач обязан проинформировать лечащегося дома пациента о том, что он должен вызвать медработников в случае ухудшения самочувствия.

При этом врач отныне обязан сообщить пациенту об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Также медик должен сообщить другим жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении, изолированном от Covid-пациента.

На текущий момент в РФ зарегистрировано 1 774 334 случая коронавируса. Умерли 30 537 пациентов, вылечились 1 324 419 человек.​

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Текстовая трансляция

8 НОЯБРЯ

- Минздрав РФ изменил правила лечения больных с коронавирусом на дому. Новый приказ ведомства строго регламентирует порядок лечения в домашних условиях.

- За сутки в России зарегистрировали 20 498 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 644 больных. В Москве - 5 751.

- Воробьев напомнил, что родители могут по желанию отправить детей на дистанционное обучение. Это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

- После перевода школьников 6-11 классов на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

- В столице за последние сутки скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 289 человек.