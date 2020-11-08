РИАМО - 8 ноя. На предстоящей неделе температура воздуха в столице и Московской области приблизится к климатической норме, станет холоднее, ожидаются осадки в виде мокрого снега, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Сегодня в Московском регионе последний день теплой осени. Начиная с понедельника нас ждет достаточно холодная погода. Очень близкая по своим климатическим характеристикам к норме для второй декады ноября», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ночью в Москве температура составит около 0 градусов, по области — минус 3 - плюс 2 градуса. Днем в столице будет плюс 1-3 градуса, а в Московской области — от 0 до плюс 4 градусов.

«Во вторник <...> (ожидается – ред.) погода облачная с пояснениями, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью 0 - плюс 2 градуса в Москве, минус 2 - плюс 3 градуса — по области. Днем плюс 2 - плюс 4 в столице, 0 - плюс 5 в Подмосковье. Будет ветрено», — добавил синоптик.

Он отметил, что в середине недели основным объектом на карте погоды станет антициклон с запада. Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ночью будет 0 - минус 2 в Москве и минус 4 - плюс 1 в Подмосковье. Днем прогнозируется 0 - плюс 2 в Москве и минус 1 - плюс 3 в Подмосковье.

«Начиная с четверга и до конца недели <...> (ожидается – ред.) облачная с прояснениями погода без существенных осадков. По ночам в Москве — минус 1 - минус 3 градуса, по области — 0 - минус 5 градусов. В дневные часы 0 - плюс 3 в Москве и минус 1 - плюс 4 в Подмосковье», - заключил собеседник агентства.