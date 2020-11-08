РИАМО - 8 ноя. Женщина, погибшая в Люберцах при крушении легкомоторного самолета Cessna вместе с ведущим НТВ Александром Колтовым, не была его супругой, сообщает ТАСС.

Днем 7 ноября легкий самолет совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово. На борту находились два человека, оба погибли. Ими оказались ведущий канала НТВ Александр Колтовой и женщина, которую ранее называли женой ведущего.

«Погибшая женщина не является женой Колтового», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, пассажирку звали Наталья Климова, ей было 33 года.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.​