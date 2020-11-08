РИАМО - 8 ноя. Поликлиники столицы станут современными и удобными после капитального ремонта, не будет очередей к специалистам, работающим по узкому направлению, а диагностировать заболевания станут быстрее благодаря новому оборудованию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До конца 2023 года 135 районных медицинских учреждений после капитального ремонта изменятся согласно новому московскому стандарту», — отмечается в материале.

Так, в поликлинике №46 Басманного района уже завершили реконструкцию, а в филиале поликлиники №2 по улице Иерусалимской активно ведутся работы.

Вместо регистратуры в поликлинике №46 появилась стойка информации с электронным табло, где можно посмотреть расписание приема врачей. Для посетителей предусмотрены мягкие пуфики, в холле разместили автомат с напитками и закусками, а на стене повесили телевизор.

«Когда закончится реконструкция филиала №2 на Иерусалимской улице, там будет примерно то же самое, только лучше», — сказал главный врач городской поликлиники №46 Денис Серов.

По его словам, от регистратуры отказались, потому что у нее одно окно, к которому постоянно выстраивались очереди.

В новых поликлиниках будут электронные медкарты с исследованиями. Жителям будет проще записаться на прием к врачу. Также решено разместить терапевтические и процедурные кабинеты на первых этажах, чтобы они были доступнее.

В головном отделении будут работать аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, проктолог и инфекционист, а в филиалах самый востребованные специалисты — терапевт, уролог, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, невролог, эндокринолог и хирург.

Для пациентов поликлиники №46 департаменты здравоохранения и транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы также ввели автобусный маршрут № П46.

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