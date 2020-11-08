РИАМО - 8 ноя. У легкомоторного самолета, который 7 ноября совершил аварийную посадку в городском округе Люберцы, был неисправен двигатель, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Днем в субботу самолет Cessna совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово. По словам очевидцев, самолет делал в воздухе маневры — пытался уйти от жилых домов и оживленной трассы.

«У частного легкомоторного самолета во время аварийной посадки был неисправный двигатель. После приземления он загорелся. Площадь пожара составила 5 квадратных метров, возгорание ликвидировали», — говорится в сообщении.

Во время жесткого приземления погибли двое людей, находившихся на борту. Как выяснилось позже, это был телеведущий НТВ Александр Колтовой и женщина, которую сначала ошибочно опознали как его супругу.