РИАМО - 8 ноя. В столице за прошедшие сутки выявили 5751 случай заражения коронавирусной инфекцией, при этом госпитализировано 1175 пациентов, 354 человека подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Среди (новых – ред.) заболевших 13,7% — дети, 43,8% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% — от 46 до 65 лет, еще 9,6% — от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших — люди старше 80 лет», — отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто с ними контактировал, помещены под медицинский контроль.

В столице для предотвращения распространения коронавируса необходимо находится дома и по возможности избегать мест массового скопления горожанам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.

Всем жителям мегаполиса нужно носить маски и перчатки в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

8 НОЯБРЯ

- Минздрав РФ изменил правила лечения больных с коронавирусом на дому. Новый приказ ведомства строго регламентирует порядок лечения в домашних условиях.

- За сутки в России зарегистрировали 20 498 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 644 больных. В Москве - 5 751.

- Воробьев напомнил, что родители могут по желанию отправить детей на дистанционное обучение. Это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

- После перевода школьников 6-11 классов на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

- В столице за последние сутки скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 289 человек.