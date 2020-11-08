РИАМО - 8 ноя. Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в поле у деревни Большое Волоколамского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 16:17 7 ноября 2020 года <...> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», - говорится в сообщении.

Место, где нашли снаряд, взяли под охрану сотрудники МВД. Изъять и уничтожить боеприпас планируют 9 ноября. Этим займутся специалисты ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».