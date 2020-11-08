РИАМО - 8 ноя. В столице за прошедшие сутки зафиксировали 5751 случай заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе зарегистрировано 468 269 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

Также за сутки в мегаполисе вылечились 3254 пациента после Covid-19, общее число выздоровевших достигло 339 913. Кроме того, скончались 74 пациента с диагностированным коронавирусом, за весь период пандемии в столице умерли 7289 человек.

В России за сутки зафиксировали 20 498 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах. Скончались 286 человек, вылечились 11 492 пациента.

На текущий момент в РФ зарегистрировано 1 774 334 случая коронавируса. Умерли 30 537 пациентов, вылечились 1 324 419 человек.

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8 НОЯБРЯ

- Воробьев напомнил, что родители могут по желанию отправить детей на дистанционное обучение. Это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

- После перевода школьников 6-11 классов на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

- В столице за последние сутки скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 289 человек.