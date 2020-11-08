РИАМО - 8 ноя. В настоящее время власти Подмосковья стараются не допустить закрытия промышленных предприятий, вводя ограничения по коронавирусу, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Наша задача в том, чтобы избежать остановки экономики, избежать остановки работы предприятий. Поэтому мы убрали дискотеки и <…> увеселительные мероприятия. Мы убрали все то, что не ранит нашу экономику», — сказал Воробьев в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».
Он добавил, что продолжать оказывать плановую медицинскую помощь пациентам в Подмосковье удается за счет создания новых больничных коек.
В Московской области пожилым жителям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует соблюдать самоизоляцию, но можно выходить на прогулки и в магазин. При этом социальные карты блокироваться не будут.
В общественных местах и транспорте региона следует соблюдать масочный режим, а также социальную дистанцию в 1,5-2 метра.
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8 НОЯБРЯ
- Воробьев напомнил, что родители могут по желанию отправить детей на дистанционное обучение. Это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.
- После перевода школьников 6-11 классов на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.
- В столице за последние сутки скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 289 человек.
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