РИАМО - 8 ноя. Создание удобных выездов и въездов в новые микрорайоны Подмосковья является приоритетной задачей для властей в ходе развития транспортной инфраструктуры региона, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас существует отдельная программа, которая ставит своей задачей сделать удобные выезды и въезды в новые микрорайоны. <...> Благодаря президентской программе мы уже построили 20 мощных путепроводов. <…> Но их нужно еще строить и строить. Это приоритетная программа», — сказал Воробьев в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

По его словам, в частности, проекты по созданию дополнительных дорог ведутся в Красногорске, Ленинском городском округе и Химках.

Губернатор добавил, что инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры позволят значительно улучшить качество жизни в регионе.