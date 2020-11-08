РИАМО - 8 ноя. В Солнечногорске в частном доме нашли тела двух женщин, матери и дочери 1976 и 1953 года рождения с множеством ножевых ранений, также обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Ребенок незамедлительно был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии», — отмечается в материале.

По данным следствия, в доме неизвестный искал ценности. Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Следователи и криминалисты осмотрели дом и изъяли предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначено проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.