РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье родители школьников могут самостоятельно определить необходимость перевода детей на дистанционное обучение, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы дали такое право и попросили классных руководителей, директоров и родителей самим решить, как сейчас в данной ситуации комфортнее и удобнее учиться. И кто-то уходит на домашнее обучение», — сказал Воробьев в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Губернатор также отметил, что многие родители в Подмосковье не пускают на уроки и оставляют дома детей с признаками заболевания.

Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что дети, которые будут заниматься дома, будут получать задания через школьный портал Подмосковья.

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Текстовая трансляция

8 НОЯБРЯ

- Воробьев напомнил, что родители могут по желанию отправить детей на дистанционное обучение. Это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

- После перевода школьников 6-11 классов на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

- В столице за последние сутки скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 289 человек.