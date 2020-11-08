РИАМО - 8 ноя. После перевода школьников 6-11 классов на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Меры по дистанционному обучению школьников. Мы видим, что стабилизации на определенном уровне не произошло, что продолжает наращиваться динамика <...> по ковиду», — рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что городская система здравоохранения справляется с нарастающей нагрузкой.

Ранее из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в Москве продлили до 22 ноября дистанционное обучение для учеников 6-11 классов.

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8 НОЯБРЯ

- Воробьев напомнил, что родители могут по желанию отправить детей на дистанционное обучение. Это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

- После перевода школьников 6-11 классов на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

- В столице за последние сутки скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 289 человек.