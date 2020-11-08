РИАМО - 8 ноя. В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 3 254 пациента, за весь период пандемии врачи города вылечили почти 340 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 254 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 339 913», — сказала вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия у человека коронавируса врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами. У потенциальных доноров не должно быть ВИЧ, гепатитов В и С.

Чтобы подробнее узнать о возможности стать донором или волонтером, нужно позвонить по номеру 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает с 9:00 до 19:00 каждый день.

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8 НОЯБРЯ

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