РИАМО - 8 ноя. В столице за последние сутки скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 289 человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.

Общее число случаев инфицирования Covid-19 в мегаполисе составляет 462 518, а выздоровевших – 339 913.

Из-за распространения коронавируса граждан с хроническими заболеваниями, пожилых людей и беременных женщин обязали соблюдать домашний режим, ученики 6-11 классов перешли на дистанционное обучение, а столичные компании вынуждены были отправить на удаленку не менее 30% сотрудников.

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8 НОЯБРЯ

- Воробьев напомнил, что родители могут по желанию отправить детей на дистанционное обучение. Это делается для того, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусной инфекцией.

- После перевода школьников 6-11 классов на дистанционное обучение ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

- В столице за последние сутки скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 7 289 человек.