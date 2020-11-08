РИАМО - 8 ноя. В воскресенье в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 8-10 градусов, по области — плюс 6-11 градусов», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в воскресенье на 6-7 градусов превысит климатическую норму.

По данным синоптиков, относительная влажность воздуха достигнет 70%. Атмосферное давление при этом составит 745 миллиметров ртутного столба. Порывы северо-западного ветра могут достигать 12-15 метров в секунду.