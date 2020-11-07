РИАМО - 7 ноя. На международных соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок президента Республики Татарстан» спортсмены из Московской области завоевали семь медалей различного достоинства, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир прошел с 1 по 4 ноября в универсальном спортивном комплексе «Дворец водных видов спорта» в Казани.

«Золотую награду дисциплины «Трамплин 3 метра» среди юниоров завоевал Вячеслав Качанов. Виктор Минибаев стал сильнейшим в дисциплине «Вышка 10 метров» среди мужчин. А Дарья Сельвановская заняла первую ступень пьедестала почета в синхронных прыжках с десятиметровой вышки», - говорится в сообщении.

Виктор Повзнер удостоился серебряной награды в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. А Татьяна Степанова стала второй в дисциплине «Трамплин 1 метр». Бронзовые награды завоевали Елизавета Кузина («Трамплин 1 метр») и Виктор Повзнер («Трамплин 3 метра»).

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что в данных соревнованиях принимали участие около 100 спортсменов из десяти регионов России. Турнир проводился согласно календарному плану Европейской федерации водных видов спорта.

«Подмосковные спортсмены выступили успешно, многие из них заняли призовые места в нескольких дисциплинах. Теперь они постараются сохранить победный настрой и начнут подготовку к следующим соревнованиям», - добавил министр.