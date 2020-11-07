РИАМО - 7 ноя. В столице 8 ноября пройдут два футбольных матча, безопасность будут обеспечивать порядка 2,6 тысячи полицейских, росгвардейцев, бойцов ОМОН, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«На центральном стадионе «Динамо» состоится матч между командами «Динамо» и «Локомотив», а на стадионе ЦСКА в борьбе за очки сойдутся ЦСКА и «Ростов». В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий», - говорится в сообщении.

На матче на стадионе «Динамо» безопасность будут обеспечивать порядка 1,5 тысяч человек, из них свыше 750 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных предприятий, более 300 военнослужащих Росгвардии, около 400 полицейских и бойцов ОМОН.

Во время матча ЦСКА – «Ростов» будут работать свыше 630 сотрудников контрольно-распределительных служб и ЧОП, порядка 200 военнослужащих Росгвардии и около 160 полицейских и бойцов ОМОН. Всего на матче будут обеспечивать порядок более 1,1 тысячи человек.

Стадионы и прилегающую к ним территорию в целях обеспечения антитеррористической безопасности обследовали кинологи со служебными собаками и представители ГУ МЧС России по Москве.