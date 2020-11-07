РИАМО - 7 ноя. Самолет, который совершил аварийную посадку в поле в Люберцах, сначала летел очень низко, потом попытался сделать маневр, но рухнул и сразу загорелся, сообщил РИАМО очевидец авиакатастрофы.

В субботу днем легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово. На борту воздушного судна находились телеведущий НТВ Александр Колтовой и его жена, они погибли. После удара об землю самолет загорелся, от него практически ничего не осталось.

«Я находился в 400-500 метрах от места ЧП, ехал на машине из Москвы в область. Краем глаза увидел самолет, он был примерно на высоте ЛЭП. Удивился, ведь самолеты так низко обычно не летают. Дыма я не видел, но самолет делал странные маневры, он сначала планировал, мне показалось, что он пытался уйти от домов», — сказал собеседник агентства.

Как показалось очевидцу, пилот пытался развернуть самолет в поле, но так как не было запаса хода, то он завис в воздухе.

«Затем самолет перевернулся, завалился на левое крыло и упал. Было видно, что произошел взрыв, потом пошел дым», — добавил очевидец.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>