РИАМО - 7 ноя. Поклонники российского пилота «Формулы-1» Даниила Квята просят оставить его в команде «Альфа Таури» на следующий сезон, сообщает Газета.ru.

В официальном аккаунте Scuderia Ferrari в Instagram разместили пост с японским пилотом Юкой Цунодой, который считается основным претендентом на второе место в команде на будущий сезон.

«Болельщики Квята в комментариях запустили флешмоб и выразили надежду, что (российский гонщик - ред.) останется в самой престижной гоночной серии мира», — говорится в сообщении.

Даниил Квят выступает за команду «Формулы-1» «Альфа Таури». он является чемпионом серии GP3 (2013), пилотом «Формулы-1» (2014-2017, 2019-2020).​