РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 ноя. В городском округе Подольск в результате дорожной аварии перевернулся на бок автомобиль марки «Газель», который перевозит продукты для молочной кухни, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель ДТП.

«Я ехал на своем автомобиле 6 ноября около 5 часов вечера и на круговом движении в сторону микрорайона Кузнечики на Южном обходе увидел ДТП. На дороге на боку лежала перевернутая «Газель», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на машине была надпись «Молоко. Произведено сегодня. Молочная кухня».

По словам сотрудника пресс-службы УМВД России по Подольску, произошло столкновение автомобиля марки «Газель» с автомобилем Nissan. Пострадавших нет.