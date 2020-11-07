РИАМО - 7 ноя. Столичные врачи спасли двухмесячного младенца, у которого в пищеводе нашли вросшую фисташку, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Ребенок экстренно поступил в детскую больницу №9 имени Сперанского с дыхательной недостаточностью и подозрением на ОРВИ.

«Педиатры обнаружили в его пищеводе инородное тело и направили маленького пациента к хирургам. Оказалось, что в шейном отделе пищевода на протяжении месяца лежал орех. Во время исследования специалисты увидели, что выпуклая часть скорлупы фисташки нарушила целостность стенки пищевода и вызвала воспалительный процесс», — говорится в сообщении.

Родители младенца об орехе не подозревали. Они только потом поняли, что старшая сестра угостила мальчика фисташкой.

Торакальный хирург Дмитрий Еремин отметил, что скорлупа была расположена очень неудачно и вросла в стенку пищевода. Из-за этого врачи решили сделать аккуратный разрез на шее, обойдя множество сосудов и нервных окончаний. Затем зажимом захватили и извлекли орех и зашили надрез.

В настоящий момент здоровью мальчика ничего не угрожает — дыхание у ребенка полностью восстановилось.