РИАМО - 7 ноя. Возгорание произошло в гаражном комплексе в районе 82-го километра МКАД на северо-востоке столицы, пожар к настоящему моменту ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МЧС России.

Пожар произошел по адресу: 82-й километр МКАД, владение 7, строение 9. Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 17:50.

«Происходило возгорание в металлических гаражных боксах на общей площади около 80 квадратных метров. В 18:49 пожар был ликвидирован», — говорится в сообщение.

Пострадавших в результате возгорания нет.