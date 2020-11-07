РИАМО - 7 ноя. Спасатели Московского авиационного центра помогли мужчине с сердечным приступом, который оказался заперт один в квартире, сообщается в Instagram-аккаунте Московского авиационного центра (МАЦ).

Спасатели выехали по вызову на специальном автомобиле в район Северное Бутово. На улице Старобицевская в квартире с сердечный приступом оказался мужчина. Спасателей встретила дочь пострадавшего, которая сказала, что квартира заперта изнутри.

«Мы вскрыли дверь специнструментом и обнаружили мужчину на полу, оказали ему первую помощь и контролировали состояние пострадавшего до приезда бригады скорой помощи», — сказал спасатель Антон Русанов.

Как только врачи приехали, спасатели Московского авиационного центра транспортировали пострадавшего в машину медиков.