олтРИАМО - 7 ноя. У разбившихся при крушении легкомоторного самолета телеведущего НТВ Александра Колтового и его жены остался ребенок, а сам Колтовой был позитивным и скромным человеком, сообщила телеведущая Лера Кудрявцева.

В субботу днем легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово городского округа Люберцы. На борту воздушного судна находились Колтовой и его жена, они погибли. От самолета практически ничего не осталось.

«Еще вчера вечером мы записывали программу, а сегодня его не стало, умный, позитивный, скромный, добрый Саша - мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно», - написала Кудрявцева в своем Instagram-аккаунте.

Она рассказала, как коллега уговаривал ее все лето покататься на самолете, но она отказывалась.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>