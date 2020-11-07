РИАМО - 7 ноя. В столице прошло награждение победителей конкурса «Лидеры цифровой трансформации», им вручили денежные призы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что в этом году за призы конкурса боролись 357 команд из 76 регионов страны.
По его словам, в конкурсе побеждают самые эффективные и оригинальные проекты. При этом десять лучших проектов получают по 1 миллиону рублей.
Он уточнил, что в рамках конкурса департамент предпринимательства и инновационного развития столицы заказал приложение для предпринимателей «Умный правовой помощник», который будет помогать бизнесменами собирать документы для ведомств без ошибок, так, чтобы их приняли. Лучшее решение данной задачи предложила команда MSUBIGDATA.
Он отметил, что за 48 часов командам было сложно сделать готовый продукт, по этой причине с 9 ноября с столице начнет работу онлайн-интенсив. Он продлится три недели. В его рамках сильнейшие команды конкурса «Лидеры цифровой трансформации» смогут доработать свои проекты.
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