РИАМО - 7 ноя. Следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета в подмосковных Люберцах, назначены экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В субботу днем самолет Cessna совершил жесткую посадку в поле в районе поселка Чкалово. На борту находились два человека, оба погибли. Ими оказались ведущий канала НТВ Александр Колтовой и его супруга.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

На месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа. Криминалисты осматривают останки воздушного судна и взлетную полосу, также изымаются образцы топлива и техническая документация.

Для проведения всестороннего расследования назначены экспертизы.

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Люберцах>>